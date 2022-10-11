ФИА объявила, что Ред Булл превысил потолок расходов в 2021 году

При этом команда не понесет никакого наказания, кроме денежного штрафа.

Недавно ФИА по инициативе некоторых команд Формулы 1 начала расследование финансовых расходов за сезон-2021. Мерседес и Феррари считали, что Ред Булл нарушила предел расходов. Также под подозрение попал Астон Мартин.

У ФИА есть две градации нарушения потолка расходов: незначительное (меньше 5%) и значительное (больше 5%). Изначально Федерация должна была опубликовать итоги расследования до Гран-при Японии, но она перенесла объявление на неделю.

По информации Motorsport, в своем отчете ФИА подтвердила, что Ред Булл превысил потолок расходов.

Согласно отчету, было выделено три пункта:

- девять команд из десяти выполнили требования лимита бюджетов на 2021 год;

- у Астон Мартин обнаружено процессуальное нарушение;

- у Ред Булл обнаружено процессуальное нарушение и незначительное превышение.

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Таким образом можно заключить, что обе команды не понесут никакого спортивного наказания, а потому Макс Ферстаппен может не бояться лишения своего первого чемпионского титула.

Сообщается, что перерасход команды никак не связан с разработкой болида и его обновлений.