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"Это неуважительно по отношению к Бьянки и его семье": Гасли в ярости от инцидента на Гран-при Японии

Похоже, что трагедия 2014 года никого не учит.
Сегодня, 19:09
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images
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После хаотичного и тяжелого старта Гран-при Японии под проливным дождем эвакуационный кран был отправлен ​​на трассу, чтобы забрать болид Карлоса Сайнса.

Большинство машин проезжали мимо крана на малой скорости, следуя за машиной безопасности, но Пьер Гасли, стартовавший на пит-лейн и сильно отставший от пелотона, ехал быстро и чуть не влетел в кран.

"Что это за трактор на треке?" — сказал Гасли по командному радио. "Я проехал рядом с ним. Это недопустимо. Помните, что произошло. Не могу в это поверить! Нам не нужен кран на пути".

Это произошло всего через восемь лет после того, как Жюль Бьянки в тех же условиях на этой же трассе врезался в такой же кран. Бьянки скончался от травм, полученных в результате аварии, что привело к изменениям в Формуле 1 для повышения безопасности.

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Отец Бьянки, Филипп, заявил, что это проявление "полного неуважения к жизни гонщика и памяти Жюля". Гасли, соотечественник Бьянки, добавил в интервью для Sky Sports F1, что ему повезло остаться в живых.

"Мы уже потеряли Жюля. Мы все потеряли замечательного парня, замечательного гонщика по известным нам причинам. Восемь лет назад на этой же трассе, в этих же условиях, с краном.Как? Как это возможно? Как можно было вот так выпустить кран – причем не просто на гравий, а на сам трек, когда мы еще находились на трассе? Я этого просто не понимаю".

"Очевидно, я испугался. Если бы я потерял машину таким же образом, как Карлос потерял ее за круг до этого — не имея значения, какая была скорость, 200 км/ч, 100 — я бы умер, вот так просто. Я не понимаю".

"Это неуважение к Жюлю, неуважение к его семье. Мы все рискуем там своими жизнями. Мы делаем лучшую работу в мире, но мы просим, ​​по крайней мере, обезопасить нас, это уже достаточно опасно".

"Я просто очень благодарен, что я здесь, и сегодня вечером я позвоню своей семье и всем своим близким. Я проехал в двух метрах от этого крана, и если бы я был двумя метрами левее, я был бы мертв".

После гонки ФИА объявила, что после жалоб пилотов она проведет полное расследование данного инцидента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Жюль Бьянки Гран-при Японии Пьер Гасли Альфа Таури
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