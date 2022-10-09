"Это неуважительно по отношению к Бьянки и его семье": Гасли в ярости от инцидента на Гран-при Японии
После хаотичного и тяжелого старта Гран-при Японии под проливным дождем эвакуационный кран был отправлен на трассу, чтобы забрать болид Карлоса Сайнса.
Большинство машин проезжали мимо крана на малой скорости, следуя за машиной безопасности, но Пьер Гасли, стартовавший на пит-лейн и сильно отставший от пелотона, ехал быстро и чуть не влетел в кран.
"Что это за трактор на треке?" — сказал Гасли по командному радио. "Я проехал рядом с ним. Это недопустимо. Помните, что произошло. Не могу в это поверить! Нам не нужен кран на пути".
Это произошло всего через восемь лет после того, как Жюль Бьянки в тех же условиях на этой же трассе врезался в такой же кран. Бьянки скончался от травм, полученных в результате аварии, что привело к изменениям в Формуле 1 для повышения безопасности.
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Отец Бьянки, Филипп, заявил, что это проявление "полного неуважения к жизни гонщика и памяти Жюля". Гасли, соотечественник Бьянки, добавил в интервью для Sky Sports F1, что ему повезло остаться в живых.
"Мы уже потеряли Жюля. Мы все потеряли замечательного парня, замечательного гонщика по известным нам причинам. Восемь лет назад на этой же трассе, в этих же условиях, с краном.Как? Как это возможно? Как можно было вот так выпустить кран – причем не просто на гравий, а на сам трек, когда мы еще находились на трассе? Я этого просто не понимаю".
"Очевидно, я испугался. Если бы я потерял машину таким же образом, как Карлос потерял ее за круг до этого — не имея значения, какая была скорость, 200 км/ч, 100 — я бы умер, вот так просто. Я не понимаю".
"Это неуважение к Жюлю, неуважение к его семье. Мы все рискуем там своими жизнями. Мы делаем лучшую работу в мире, но мы просим, по крайней мере, обезопасить нас, это уже достаточно опасно".
"Я просто очень благодарен, что я здесь, и сегодня вечером я позвоню своей семье и всем своим близким. Я проехал в двух метрах от этого крана, и если бы я был двумя метрами левее, я был бы мертв".
После гонки ФИА объявила, что после жалоб пилотов она проведет полное расследование данного инцидента.