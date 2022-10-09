iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен - двухкратный чемпион мира по Формуле-1

Нидерландский пилот завоевал второй титул кряду.
Сегодня, 11:38
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен
0 0 0

В Японии прошел очередной этап Гран-при Формулы-1. Победителем гонки стал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого это уже 12-я победа на гонках в 2022 году

Благодаря этой "виктории" гонщик Red Bull стал недосягаем для своих соперников в чемпионской гонке и второй год подряд стал победителем сезона в Формуле-1.

Смотрите на сайте: Личный зачет пилотов в сезоне-2022

Таким образом, нидерландец сравнялся по количеству титулов с такими пилотами, как Фернандо Алонсо, Мика Хаккинен, Эмерсон Фиттипальди, Грэм Хилл, Джим Кларк и Альберто Аскари.

Кроме того, Макс стал 17-м в истории многократным чемпионом мира и 11-м гонщиком, который смог выиграть минимум два титула подряд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ф1 Макс Ферстаппен Red Bull
0 0 0

Статьи по теме

Ферстаппен - победитель Гран-при Японии, Перес - второй, Леклер - третий Ферстаппен - победитель Гран-при Японии, Перес - второй, Леклер - третий
Условия, при которых Ферстаппен станет чемпионом на Гран-при Японии Условия, при которых Ферстаппен станет чемпионом на Гран-при Японии
Ферстаппен получил предупреждение за инцидент с Норрисом и сохранил поул Гран-при Японии Ферстаппен получил предупреждение за инцидент с Норрисом и сохранил поул Гран-при Японии
Стала известна группа Украины в отборе на Евро-2024 Стала известна группа Украины в отборе на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Футбол13:34
Стала известна группа Украины в отборе на Евро-2024
Европа13:22
Лапорта: Рычаги показали нам, что Барселона жива
Футбол13:11
Анчелотти: Стоит ожидать ротацию в матче с Шахтером
Евро-202412:50
Угорщина, Ізраїль та інші - вболівальники обрали Україні відбіркову групу на Євро-2024
Формула 112:34
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Формула 112:23
Ферстаппен - победитель Гран-при Японии, Перес - второй, Леклер - третий
ММА12:06
Бои без правил: расписание боев и турниров
Футбол11:55
Ахметов встретился с защитником Азовстали
ММА11:49
Гэтжи: У Камару Усмана есть шанс все исправить, но он на склоне карьеры
Формула 111:38
Ферстаппен - двухкратный чемпион мира по Формуле-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK