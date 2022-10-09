Ферстаппен - двухкратный чемпион мира по Формуле-1

В Японии прошел очередной этап Гран-при Формулы-1. Победителем гонки стал нидерландец Макс Ферстаппен, для которого это уже 12-я победа на гонках в 2022 году

Благодаря этой "виктории" гонщик Red Bull стал недосягаем для своих соперников в чемпионской гонке и второй год подряд стал победителем сезона в Формуле-1.

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Таким образом, нидерландец сравнялся по количеству титулов с такими пилотами, как Фернандо Алонсо, Мика Хаккинен, Эмерсон Фиттипальди, Грэм Хилл, Джим Кларк и Альберто Аскари.

Кроме того, Макс стал 17-м в истории многократным чемпионом мира и 11-м гонщиком, который смог выиграть минимум два титула подряд.