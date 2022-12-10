Магнуссен примет участие в гонке 24 часа Дайтоны

Компанию ему составит его же отец.

Пилот Хаас Кевин Магнуссен примет участие в заезде 24 часа Дайтоны вместе со своим отцом Яном в 2023 году.

Кевин и Ян будут в одном экипаже вместе с Марком Квамме, гонщики Porsche 911 GT3 R.

В последний раз в 24 часа Дайтоны принимали участие действующие пилоты Формулы-1 в 2018 году. Тогда в гонке соревновались Ланс Стролл и Фернандо Алонсо, которые станут партнерами в Астон Мартин в следующем сезоне.

Относительно Магнуссена, он дважды участвовал в этом заезде, а от его отец гонялся здесь 15 раз и имеет за плечами одну победу в 2015 году.