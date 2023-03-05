FIA изменила правила выезда с пит-лейна накануне Гран-при Бахрейна

Причиной тому стал эпизод с Максом Ферстаппеном.

Международная автомобильная федерация (FIA) cоощила, что обновила правила для выезда из пит-лейна, после инцидента с Максом Ферстаппеном.

Напомним, что на Гран-при Монако в прошлом сезоне пилот Ред Булл Макс Фертсаппен, выезжая из пит-лейна, наехал на ограничительную линию. Это стало основанием для жалобы со стороны Феррари.

Чтобы избежать подобных инцидентов в сезоне-2023 FIA обновила правила, установив четкие границы. Непонятно только, почему федерация тянула вплоть до дня первого Гран-при сезона.

"Во избежание сомнений пересечением считается ситуация, когда внешняя часть шины выходит за внешнюю по отношению к пит-лейну часть окрашенной линии на трассе", - гласит обновлённый текст регламента.

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