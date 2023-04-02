Гран-при Австралии: Ферстаппен победил в гонке с тремя рестартами

В австралийском Мельбурне на Альберт Парк состоялась третья гонка в рамках сезона Формулы 1 в 2023 году.

На старте гонки сразу выбыл победитель прошлогодней гонки - Шарль Леклер, который стал единственным гонщиком, который не сумел завершить стартовый круг.

Источник: Formula 1/formula1.com

Кроме того старт Гран-при удивил, ведь оба Мерседеса обошли Макса Ферстаппена.

Тем не менее, впоследствии произошла авария Албона, а Ферстаппен тем временем вернул себе лидерство.

Источник: Formula 1/formula1.com

На 18-м круге неожиданно загорелся двигатель на болиде Джорджа Рассела.

Источник: Formula 1/formula1.com

В концовке Гран-При пилот Хааса Кевин Магнуссен сошел с дистанции Гран-при Австралии. Гонщик не уследил за болидом и произошел контакт с барьером. В итоге у пилота отвалилось правое переднее колесо - он сошел с дистанции.

Источник: Formula 1/formula1.com

Забавно, что гонку трижды останавливали красными флагами на протяжении всего Гран-При.

Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик из Мерседес Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул Фернандо Алонсо из Астон Мартин.

MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTRALIA!!! 🇦🇺🏆



The Dutchman reigns supreme to take a maiden win Down Under after a chaotic race!!!! 🤯#AusGP @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/TWDBqanqQo — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Результаты Гран-при Австралии в 2023 году

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 58 кругов Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,179 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0,769 Ланс Стролл (Астон Мартин) +3,082 Серхио Перес (Ред Булл) +3,320 Ландо Норрис (Макларен) +3,701 Нико Хюлькенберг (Хаас) +4,939 Оскар Пиастри (Макларен) +5,382 Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +5,713 Юки Цунода (Альфа Таури) +6,052 Валттери Боттас (Альфа Ромео) +6,513 Карлос Сайнс (Феррари) +6,594

Сошли:



13. Пьер Гасли (Альпин)

14. Эстебан Окон (Альпин)

15. Ник де Врис (Альфа Таури)

16. Логан Сарджент (Уильямс)

17. Кевин Магнуссен (Хаас)

Джордж Расселл (Мерседес)

Алекс Албон (Уильямс)

Шарль Леклер (Феррари)

На ISPORT доступен календарь всех Гран-при в рамках сезона 2023 года Формулы-1. Следующий этап должен пройти в Азербайджане.