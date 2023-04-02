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Автоспорт

Гран-при Австралии: Ферстаппен победил в гонке с тремя рестартами

Завершился очередной этап в рамках сезона королевы автоспорта.
Сегодня, 10:38
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

В австралийском Мельбурне на Альберт Парк состоялась третья гонка в рамках сезона Формулы 1 в 2023 году.

На старте гонки сразу выбыл победитель прошлогодней гонки - Шарль Леклер, который стал единственным гонщиком, который не сумел завершить стартовый круг.

Источник: Formula 1/formula1.com

Кроме того старт Гран-при удивил, ведь оба Мерседеса обошли Макса Ферстаппена.

Тем не менее, впоследствии произошла авария Албона, а Ферстаппен тем временем вернул себе лидерство.

Источник: Formula 1/formula1.com

На 18-м круге неожиданно загорелся двигатель на болиде Джорджа Рассела.

Источник: Formula 1/formula1.com

В концовке Гран-При пилот Хааса Кевин Магнуссен сошел с дистанции Гран-при Австралии. Гонщик не уследил за болидом и произошел контакт с барьером. В итоге у пилота отвалилось правое переднее колесо - он сошел с дистанции.

Источник: Formula 1/formula1.com

Забавно, что гонку трижды останавливали красными флагами на протяжении всего Гран-При. 

Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик из Мерседес Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул Фернандо Алонсо из Астон Мартин.

Результаты Гран-при Австралии в 2023 году

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 58 кругов
  2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,179
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0,769
  4. Ланс Стролл (Астон Мартин) +3,082
  5. Серхио Перес (Ред Булл) +3,320
  6. Ландо Норрис (Макларен) +3,701
  7. Нико Хюлькенберг (Хаас) +4,939
  8. Оскар Пиастри (Макларен) +5,382
  9. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +5,713
  10. Юки Цунода (Альфа Таури) +6,052
  11. Валттери Боттас (Альфа Ромео) +6,513
  12. Карлос Сайнс (Феррари) +6,594

Сошли:
 
13. Пьер Гасли (Альпин)
14. Эстебан Окон (Альпин)
15. Ник де Врис (Альфа Таури)
16. Логан Сарджент (Уильямс)
17. Кевин Магнуссен (Хаас)
Джордж Расселл (Мерседес)
Алекс Албон (Уильямс)
Шарль Леклер (Феррари)

На ISPORT доступен календарь всех Гран-при в рамках сезона 2023 года Формулы-1. Следующий этап должен пройти в Азербайджане.


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