Гран-при Австралии: Ферстаппен победил в гонке с тремя рестартами
В австралийском Мельбурне на Альберт Парк состоялась третья гонка в рамках сезона Формулы 1 в 2023 году.
На старте гонки сразу выбыл победитель прошлогодней гонки - Шарль Леклер, который стал единственным гонщиком, который не сумел завершить стартовый круг.
Кроме того старт Гран-при удивил, ведь оба Мерседеса обошли Макса Ферстаппена.
Тем не менее, впоследствии произошла авария Албона, а Ферстаппен тем временем вернул себе лидерство.
На 18-м круге неожиданно загорелся двигатель на болиде Джорджа Рассела.
В концовке Гран-При пилот Хааса Кевин Магнуссен сошел с дистанции Гран-при Австралии. Гонщик не уследил за болидом и произошел контакт с барьером. В итоге у пилота отвалилось правое переднее колесо - он сошел с дистанции.
Забавно, что гонку трижды останавливали красными флагами на протяжении всего Гран-При.
Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик из Мерседес Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул Фернандо Алонсо из Астон Мартин.
MAX VERSTAPPEN WINS IN AUSTRALIA!!! 🇦🇺🏆— Formula 1 (@F1) April 2, 2023
The Dutchman reigns supreme to take a maiden win Down Under after a chaotic race!!!! 🤯#AusGP @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/TWDBqanqQo
Результаты Гран-при Австралии в 2023 году
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 58 кругов
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,179
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0,769
- Ланс Стролл (Астон Мартин) +3,082
- Серхио Перес (Ред Булл) +3,320
- Ландо Норрис (Макларен) +3,701
- Нико Хюлькенберг (Хаас) +4,939
- Оскар Пиастри (Макларен) +5,382
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +5,713
- Юки Цунода (Альфа Таури) +6,052
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) +6,513
- Карлос Сайнс (Феррари) +6,594
Сошли:
13. Пьер Гасли (Альпин)
14. Эстебан Окон (Альпин)
15. Ник де Врис (Альфа Таури)
16. Логан Сарджент (Уильямс)
17. Кевин Магнуссен (Хаас)
Джордж Расселл (Мерседес)
Алекс Албон (Уильямс)
Шарль Леклер (Феррари)
На ISPORT доступен календарь всех Гран-при в рамках сезона 2023 года Формулы-1. Следующий этап должен пройти в Азербайджане.