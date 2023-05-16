Гран-при Эмилии-Романьи находится под угрозой срыва

Гран-при Эмилии-Романьи может не состояться на этих выходных, пишет Autosport.

Этап Формулы-1 в Италии намечен на эти выходные, 19-21 мая, однако сейчас в том регионе власти объявили красный уровень погодной опасности.

Ожидается сильный ветер и проливные грозы, есть существенные риски затопления или повреждения инфраструктуры. Однако пока предупреждение распространяется только на 16 и 17 мая.

При этом в регионе ограничено движение людей, а также закрыты дороги, школы и другие учреждения, которые рискуют быть затоплены.

При эмто команды Формулы-1 продолжают подготовку к Гран-при, журналисты, ссылаясь на источники в паддоке, утверждают, что гонка состоится в любом случае.

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