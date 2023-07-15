Экс-президент Феррари инвестировал крупную сумму в Астон Мартин

Бывший президент Феррари Лука ди Монтедземоло приобрел долю в компании Астон Мартин Лоуренса Стролла, сообщает The Sports Rush.

Итальянский бизнес-магнат инвестировал сумму в 4 миллиона долларов в британскую автомобильную компанию, ожидая, что в течение одного года он сможет увеличить стоимость своих акций в пять раз.

При этом сам Стролл-старший не разделяет такого же энтузиазма и не хочет обещать своим инвесторам того, чего не может выполнить. Он понимает, что в его команде многое идет не так.

Монтедземоло считает, что британцы смогут достичь оценки стоимости Скудерии. На данный момент АМ оценивается на фондовом рынке чуть более чем в 1 миллиард. В то же самое время Феррари оценивается в 35 миллиардов.

Сообщается, что Монтедземоло очень доверяет Строллу, а потому решился на инвестицию.

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Дело в том, что Стролл - давний друг итальянца. Они подружились, когда Томми Хилфигер спонсировал Феррари - тогда Лоуренс был крупным инвестором модного бренда.

Напомним, что Лоуренс Стролл стал сотрудничать с Астон Мартин в 2020 году, возглавив консорциум, который купил 16,7% компании за 238 миллионов. Консорциум стал мажоритарным владельцем бренда, а Стролл занял пост исполнительного председателя.

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