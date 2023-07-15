Гран-при Испании может сменить место проведения с Барселоны на Мадрид

Организаторы гонки в Каталонии пока что не начинали переговоры о новом контракте с Формулой 1.

Гран-при Испании в будущем может переехать из Барселоны в Мадрид, сообщает Motorsport.

Контракт на проведение "королевских гонок" в Каталонии рассчитан до 2026 года и заинтересованные стороны пока что не планируют вести переговоры по новому соглашению.

Этим намерены воспользоваться в Мадриде, чтобы перенести гонку в столицу Испании. Об этом заявил президент исполнительного комитета выставочного и конференц-центра IFEMA Хосе Висенте де лос Мозос.

"Я знаю, когда мы его подпишем и когда мы это сделаем", — сказал де лос Мозос о будущей гоночной сделке.

"Мы следовали указанному нам процессу. Испанская автомобильная федерация была проинформирована с самого начала, мы подписали эксклюзивный контракт, и теперь мы продвигаемся вперед".

Хосе Висенте де лос Мозос / Источник: Getty Images

Он отметил, что мероприятие принесет региону 500 миллионов евро и что это будет "не гонка, а опыт — лучший в Европе".

В прошлом Формула 1 проводила две гонки в Испании (Барселона и Валенсия). Однако гендиректор Ф1 Стефано Доменикали заявил, что повторение такого сценария маловероятно.

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Район Мадрида ранее уже принимал гонки Ф1, когда Гран-при Испании проводился в Хараме, к востоку от столицы.

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