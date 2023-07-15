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Автоспорт

Никаких Албона и Норриса: Феррари не заинтересована в смене состава пилотов

Итальянскую команду полностью устраивает уровень Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, для которых готовятся новые контракты.
Сегодня, 16:38
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images
Шарль Леклер и Карлос Сайнс / Getty Images

Несмотря на то, что в ближайшие несколько сезонов на рынке пилотов могут произойти интересные ходы, одна команда не планирует ничего менять.

Как сообщает GPBlog со ссылкой на Motorsport, у Феррари нет в планах менять кого-либо из пары пилотов, которая состоит из Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Недавно появилась информация, что Скудерия может рассмотреть варианты с приглашением Ландо Норриса или Алекса Албона, но на данный момент итальянцы планируют продолжать выступления с монегаском и испанцем на борту.

По информации источника, в Маранелло хотят продлить контракты с обоими гонщиками, так как их контракты подойдут к концу по завершению сезона 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Шарль Леклер Ландо Норрис Алекс Албон

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