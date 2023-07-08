Феррари готовится к уходу Сайнса, Албон - первый в очереди на его место

Карлоса не устраивает роль второго пилота, а потому он может перейти в другую команду, где станет лидером.

Феррари начала поиск замены Карлосу Сайнсу, если он уйдет после сезона 2024 года, и Алекс Албон должен стать ее первым выбором, сообщает Planet F1.

По информации СМИ, испанец недоволен своим статусом второго пилота в команде. Он рассматривает различные варианты продолжения карьеры, когда в конце 2024 года истечет его контракт со Скудерией.

Одним из таких вариантов называется Ауди. Немецкий автопроизводитель собирается купить еще большую долю акция Заубер (Альфа Ромео) в рамках своего присоединения к Формуле 1 в 2026 году. Так что Сайнс может перейти в Альфа Ромео в 2025 году.

Несмотря на слухи о том, что Шарль Леклер может уйти в Мерседес или Ред Булл, итальянская конюшня уверена, что он подпишет новое соглашение. Нынешний контракт монегаска также подойдет к концу после сезона-2024.

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А новым напарником Леклера может стать его хороший друг Алекс Албон. Феррари не нравятся чемпионские амбиции Сайнса, и потому команда готова подписать Албона для большей ориентации на Леклера.

Такой ход событий не исключает руководитель Феррари Фредерик Вассер, указав на то, что контракты Сайнса и Албона подойдут к концу в одно и то же время.