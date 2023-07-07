Леклер: Гран-при Великобритании сильнее раскроет слабые стороны Феррари

Монегаск беспокоится, что гонка в Сильверстоуне может обернуться для Скудерии полным провалом.

В Австрии Феррари продемонстрировала свой лучший результат в сезоне, когда Шарль Леклер финишировал вторым, а Карлос Сайнс - четвертым (до послегоночного штрафа, который отбросил его на шестое место).

Однако монегаск сомневается, что у Скудерии получится повторить успех в Сильверстоуне.

"Я думаю, что после Гран-при Испании у нас все идет в правильном направлении", — цитирует Леклера RaceFans.

"Мы не смогли это доказать ни на одной другой трассе после Барселоны, кроме Австрии, где были хорошие ощущения, а темп был немного лучше, чем в первой части сезона".

"Однако нам не следует увлекаться. Ред Булл по-прежнему далеко впереди, и я думаю, что эта трасса (Сильверстоун) в этот уик-энд еще больше обнажит наши слабости. Возможно, у нас возникнет чуть больше проблем, чем это было в Австрии. Но ясно то, что ощущения и темп болида стали на порядок лучше".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного этапа в Великобритании.