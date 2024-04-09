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Автоспорт

ФИА изменила планы по внедрению активной аэродинамики в Формулу-1

Первые тесты на симуляторе оказались катастрофическими.
Сегодня, 12:59
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

ФИА вынуждена пересмотреть свои планы по внедрению активной аэродинамики в Формулу-1 в 2026 году, пишет Autosport.

Организация протестировала на симуляторах самый простой вариант с неподвижным передним антикрылом и подвижным задним. Однако результаты вышли разочаровывающими.

Как оказалось, при конфигурации болида с низкой прижимной силой и полной мощностью двигателя он становился полностью неуправляемым. Авто разворачивало даже на прямых при малейших смещениях.

При таком раскладе, единственный вариант - это пилотировать болид на скоростях меньше, чем даже в Формуле-2.

Издание пишет, что ФИА поменяла планы и теперь будет разрабатывать систему с одновременным изменением конфигурации переднего и заднего антикрыльев.

Ранее также Шарль Леклер назвал свою главную проблему в текущем сезоне.

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