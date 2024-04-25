Формула 1 передумала менять систему начисления очков

Участники проведенной комиссии пришли к выводу, что для подобных изменений нужно больше времени.

Несколькими днями ранее появилась информация, что Формула 1 рассматривает вариант с изменением структуры начисления очков по итогам Гран-при.

В четверг, 25 апреля, состоялось запланированное заседание комиссии, состоящей из представителей ФИА, Ф1 и команд.

Как сообщает Motorsport, по итогам заседания было принято решение не менять систему, о чем просили коллективы второй половины пелотона, которых к тому же поддерживали Феррари и Ред Булл.

По информации издания, участники комиссии пришли к выводу, что необходимо больше времени для анализа последствий изменения. Сообщалось, что новую систему хотели внедрить уже в 2025 году.

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При этом отмечается, что решение еще могут поменять, так как времени для принятия изменений в спортивном регламенте Формулы 1 2025 года еще достаточно. Стороны решили не спешить.

Вместо этого вопрос будет рассмотрен более тщательно и снова внесен в повестку дня следующего заседания Комиссии Ф1 позднее в этом году.

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