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Автоспорт

Команды Формулы-1 обеспокоены новым регламентом, но ФИА открыта для диалога

Окончательная версия должна появиться до начала 2025 года.
Вчера, 21:59
Getty Images
Getty Images

ФИА заверила, что текущая версия нового регламента не является окончательной, пишет Autosport.

После публикации нового регламента, который вступит в силу в 2026 году, многие команды остались встревоженными грядущими изменениями.

Среди прочего, первые тесты на симуляторе показали, что болиды станут медленнее в поворотах, чем в Формуле-2. Также всем не нравится недостаток прижимной силы.

Однако ФИА заверила, что текущий вариант регламента не является окончательным, и федерация открыта для диалога со всеми командами.

"Это не конечная версия, и есть довольно много вещей, которые нам нужно обнаружить и обсудить с командами. Мы в равной степени знаем о некоторых опасениях по поводу прижимной силы или скорости на прямых, и подобное мы рассматриваем как необходимые доработки.

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Так что между, скажем, концом месяца, когда регламент, надеюсь, опубликуют, и началом 2025 года, когда команды смогут начать разработку аэродинамики, потому что раньше стартовать нельзя, мы ожидаем приличное количество дополнительной работы в полном контакте с командами, ФОМ и всеми остальными.

Хочется думать, это приведет к некоторым доработкам, которые получит Всемирный совет – возможно, чуть позже по ходу года – и, надеюсь, одобрит", - заявил Директор ФИА по "формульным" сериям Николас Томбасис.

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