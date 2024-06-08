Команды Формулы-1 обеспокоены новым регламентом, но ФИА открыта для диалога

Окончательная версия должна появиться до начала 2025 года.

ФИА заверила, что текущая версия нового регламента не является окончательной, пишет Autosport.

После публикации нового регламента, который вступит в силу в 2026 году, многие команды остались встревоженными грядущими изменениями.

Среди прочего, первые тесты на симуляторе показали, что болиды станут медленнее в поворотах, чем в Формуле-2. Также всем не нравится недостаток прижимной силы.

Однако ФИА заверила, что текущий вариант регламента не является окончательным, и федерация открыта для диалога со всеми командами.

"Это не конечная версия, и есть довольно много вещей, которые нам нужно обнаружить и обсудить с командами. Мы в равной степени знаем о некоторых опасениях по поводу прижимной силы или скорости на прямых, и подобное мы рассматриваем как необходимые доработки.

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Так что между, скажем, концом месяца, когда регламент, надеюсь, опубликуют, и началом 2025 года, когда команды смогут начать разработку аэродинамики, потому что раньше стартовать нельзя, мы ожидаем приличное количество дополнительной работы в полном контакте с командами, ФОМ и всеми остальными.

Хочется думать, это приведет к некоторым доработкам, которые получит Всемирный совет – возможно, чуть позже по ходу года – и, надеюсь, одобрит", - заявил Директор ФИА по "формульным" сериям Николас Томбасис.

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