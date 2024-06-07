ФИА опубликовала технический регламент Формулы-1 на 2026 год и показала новый болид

Просьбы гонщиков были услышаны: машины станут меньше и легче.

Формула-1 на своем официальном сайте опубликовала технический регламент на 2026 год.

Пересмотренные аэродинамические правила будут работать в тандеме с новыми правилами по силовым установкам, которые предусматривают увеличение мощности батарей и использование 100% экологичного топлива.

Новый технический регламент Формулы-1 предусматривает следующие пункты:

болиды будут на 30 кг легче и на 20 см короче;

отказ от ДРС, которая будет заменена новой системой активной аэродинамики с подвижными передним и задним антикрыльями, что повысит скорость в поворотах;

модернизированная силовая установка с увеличенной емкостью батареи и равномерным распределением мощности ДВС и электрической энергии, а также использование 100% экологически чистого топлива;

расширение возможностей для обгона благодаря внедрению новой системы, которая дает водителям короткий импульс дополнительной энергии батареи, когда они находятся в пределах одной секунды от впереди идущего болида;

повышенная безопасность благодаря более прочным конструкциям и еще более жестким испытаниям;

рекордное число производителей силовых установок (6).

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Регламент 2026 года должен быть ратифицирован Всемирным автоспортивным советом во время заседания 28 июня.

Напомним, что в пятницу, 7 июня, стартует девятый этап Формулы-1 сезона-2024. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Канаде.

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