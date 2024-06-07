Сайнс подписал контракт с Уильямс - СМИ

Карлос Сайнс все же нашел себе место в Формуле-1 на следующий сезон.

Как сообщает The Objective, испанский гонщик Феррари подписал контракт с Уильямс. Стороны планируют объявить о заключенном соглашении перед этапом в Испании (21-23 июня).

Изначально Сайнс претендовал на место в Ред Булл или Мерседес. Но его опции заметно скоратились после того, как "быки" объявили о продлении контракта с Серхио Пересом.

К тому же, в Сети все чаще говорят о том, что "серебряные стрелы" посадят Андреа Кими Антонелли на место Льюиса Хэмилтона, который в свою очередь заменит Сайнса в Скудерии.

У испанца остается два варианта: Ауди и Уильямс. И все указывает на то, что именно команда из Гроу смогла заполучить согласие пилота.

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