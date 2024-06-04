Ред Булл оголосив про продовження контракту з Пересом
Ред Булл на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Серхио Пересом.
Мексиканский гонщик продолжит выступать за рулем болида австрийского коллектива как минимум до конца 2026 года - стороны подписали двухлетнее продление.
¡Vamos Checo! 🇲🇽— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024
We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️
Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez
Читай также: Альпин определился с претендентами на место Окона
"Я очень рад посвятить свое будущее этой великой команде. В Ред Булл это непревзойденный вызов, как на трассе, так и за ее пределами", - сказал Чеко.
"Я рад остаться здесь, чтобы продолжить наше совместное путешествие и внести свой вклад в великую историю этой команды еще на два года. Быть частью команды — это огромный вызов, и мне это нравится".
"Я хочу поблагодарить всех за оказанное мне доверие, и я хочу отплатить отличными результатами как на трассе, так и за ее пределами. Я думаю, нам предстоит много работы, нам предстоит выиграть еще много чемпионатов вместе".
Серхио Перес присоединился к Ред Булл перед сезоном 2021 года, заменив Алекса Албона. В составе "быков" 34-летний пилот завоевал пять побед, 29 подиумов и три поул-позиции.
За свой пилотаж Чеко заслужил прозвища "Министр обороны Мексики" и "Король уличных трасс".
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!