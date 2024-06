Ред Булл оголосив про продовження контракту з Пересом

¡Vamos Checo! 🇲🇽 We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️ Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

