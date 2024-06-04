Ред Булл оголосив про продовження контракту з Пересом

Чеко будет выступать за австрийскую команду как минимум до конца 2026 года.

Ред Булл на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Серхио Пересом.

Мексиканский гонщик продолжит выступать за рулем болида австрийского коллектива как минимум до конца 2026 года - стороны подписали двухлетнее продление.

¡Vamos Checo! 🇲🇽



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024

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"Я очень рад посвятить свое будущее этой великой команде. В Ред Булл это непревзойденный вызов, как на трассе, так и за ее пределами", - сказал Чеко.

"Я рад остаться здесь, чтобы продолжить наше совместное путешествие и внести свой вклад в великую историю этой команды еще на два года. Быть частью команды — это огромный вызов, и мне это нравится".

"Я хочу поблагодарить всех за оказанное мне доверие, и я хочу отплатить отличными результатами как на трассе, так и за ее пределами. Я думаю, нам предстоит много работы, нам предстоит выиграть еще много чемпионатов вместе".

Серхио Перес присоединился к Ред Булл перед сезоном 2021 года, заменив Алекса Албона. В составе "быков" 34-летний пилот завоевал пять побед, 29 подиумов и три поул-позиции.

За свой пилотаж Чеко заслужил прозвища "Министр обороны Мексики" и "Король уличных трасс".

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