Прометей узнал соперника в 1/8 финала Еврокубка

Украинская команда вышла в плей-офф с первого места в группе.

Прометей в заключительном матче группового раунда Еврокубка одержал победу над Венецией (93:76) и вышел в плей-офф с первого места.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, в 1/8 финала турнира команда сыграет с Гамбург Тауэрс из Германии.

Независимо от результата последнего матча немецкой команды с испанской Гран Канарией, она останется на восьмой строчке турнирной таблицы группы B. Пока у нее шесть побед в 17 матчах.

На стадии четвертьфинала Еврокубка победитель пары Прометей - Гамбург Тауэрс встретится с победителем противостояния греческого Промитеаса и пятой команды группы А. Пятой командой группы А может стать Венеция, а также французский Бург.