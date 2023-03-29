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Баскетбол

Прометей узнал соперника в 1/8 финала Еврокубка

Украинская команда вышла в плей-офф с первого места в группе.
Вчера, 23:28
Прометей сыграет с Гамбургом / prometeybc.com
Прометей сыграет с Гамбургом / prometeybc.com

Прометей в заключительном матче группового раунда Еврокубка одержал победу над Венецией (93:76) и вышел в плей-офф с первого места.

Как сообщает официальный сайт украинского клуба, в 1/8 финала турнира команда сыграет с Гамбург Тауэрс из Германии.

Независимо от результата последнего матча немецкой команды с испанской Гран Канарией, она останется на восьмой строчке турнирной таблицы группы B. Пока у нее шесть побед в 17 матчах.

На стадии четвертьфинала Еврокубка победитель пары Прометей - Гамбург Тауэрс встретится с победителем противостояния греческого Промитеаса и пятой команды группы А. Пятой командой группы А может стать Венеция, а также французский Бург.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубок Прометей

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