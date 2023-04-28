Игроку Реала может грозить четырехлетняя дисквалификация

Форварду мадридского Реала Гершону Ябуселе угрожает четырехлетняя дисквалификация из Евролиги.

Напомним, что 27 апреля массовой дракой был прерван матч между Реалом и Партизаном в рамках плей-офф Евролиги.

Подобный инцидент может рассматриваться, как серьезное нарушение, включающее физическую агрессию против члена судейской бригады, другого лица, публики, болельщика или любого человека в целом.

А за серьезные инциденты грозят серьезные санкции. Согласно дисциплинарному уставу Евролиги в таких случаях предусмотрены несколько вариантов санкций.

Таким образом Ябуселе угрожает либо штраф до 208 тысяч евро, либо запрет доступ на арены или участие в соревнованиях, играх или мероприятиях баскетбольной Евролиги на срок до четырех лет.

В худшем случае игрок получит пожизненный бан на участие в матчах Евролиги. А вот в лучшем случае его исключат на минимум три игры.

Когда будет вынесен окнчательный вердикт пока неизвестно.