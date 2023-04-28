Матч Евролиги Реал - Партизан досрочно завершился из-за массовой драки

В четверг, 27 апреля, состоялся второй матч серии плей-офф Евролиги между Реалом и Партизаном. Поединок не был доигран из-за массовой драки баскетболистов.

За 1:40 до окончания четвертой четверти разыгрывающий Реала Сергио Юль сфолил на Кевине Пантере. Представитель сербской команды не сдержал эмоций, что привело к массовой драке.

На паркете сначала появились все игроки команд, а затем вмешались и сотрудники клубов. В итоге арбитры встречи приняли решение не доигрывать матч, ведь почти все игроки обеих команд были удалены из площадки.

После поединка Евролига сделала официальное заявление по поводу данной ситуации.

"Когда была применена дисквалификация к тем игрокам, которые участвовали в стычке, и тем, кто автоматически получил удаление за то, что покинул зону скамьи для запасных, ни одна из команд не имела необходимого минимума из двух игроков, которые необходимы для завершения игры, поэтому матч считается официально завершенным со счетом на момент его остановки – 80-95 в пользу Партизана, который теперь ведет в серии со счетом 2-0", - говорится в заявлении.

Отметим, что следующий поединок команд пройдет 2-го мая в Сербии.

Ранее сообщалось, что Прометей уступил Тюрк Телекому в полуфинале Еврокубка.