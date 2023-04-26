iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Прометей уступил Тюрк Телекому в полуфинале Еврокубка

Команда из Слобожанского не сумела пробиться в финал и стать первым украинским коллективом, которому покорилось подобное достижение.
Сегодня, 21:10
Прометей - Тюрк Телеком
Прометей - Тюрк Телеком

В среду, 26 апреля, в Риге (Латвия) состоялся матч 1/2 финала Еврокубка, в котором принял участие Прометей из Слобожанского. Украинскому коллективу противостоял турецкий Тюрк Телеком.

Для обеих команд выход в полуфинал стал самым высоким достижением на евроарене. А потому потенциальный финал лишь увеличивал их аппетит.

Первую четверть подопечные Ронена Гинзбурга провели просто великолепно. Украинцы перебросали своего оппонента, организовав 9-очковое преимущество. Однако во второй 10-минутке команды поменялись ролями, причем номинальные гости не только отыграли отставание, но и вырвались вперед.

После большого перерыва Прометей продолжил позволять оппоненту атаковать с дистанции, что привело к увеличению отставания. В итоге победитель противостояния и будущий финалист определялся в заключительной четверти.

Турецкий коллектив пытался вырваться вперед, чтобы не доводить дело до клатча. Но, к счастью, Прометей не дал этого сделать.

Читай также: Победа Атланты над Бостоном нарушила планы по проведению концерта американской певицы

За минуту до конца матча при счете 74:73 в пользу Прометея игроки Тюрка допустили детскую ошибку нарушения правила зоны. К сожалению, украинцы этим не воспользовались - Клевелл не попал из-за дуги, после чего гости забросили со средней дистанции.

Агада попробовал вывести Прометей вперед, однако его двухочковый бросок был неточен. На подборе сфолил Балвин. После того, как оппонент забил лишь один штрафной, украинцы, проигрывая в два очка, имели 11 секунд, чтобы спастись.

Однако вместо этого они разыграли комбинацию, которая под хорошей защитой турков привела лишь к заблокированному дальнему броску от Стефенса и эйрболу от него же со второй попытки.

В итоге Тюрк Телеком стал первым финалистом Еврокубка. Команда из Турции поборется за трофей с победителем пары Гран Канария - Ховентут.

А Прометей хоть и не стал первой украинской командой, которая пробилась в финал Еврокубка, но провел великолепный сезон.

Прометей - Тюрк Телеком 74:76 (25:16, 13:25, 18:20, 18:15)

Прометей: Клевелл (19), Балвин (14 + 9 подборов + 5 передач), Стефенс (10 + 8 подборов + 3 передачи), Липовый (9 + 4 подбора), Агада (8 + 8 подборов), Сидоров (6), Петров (3), Санон (3), Ткаченко (2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубок Прометей

Статьи по теме

Прометей - Тюрк Телеком: онлайн-трансляция полуфинала Еврокубка Прометей - Тюрк Телеком: онлайн-трансляция полуфинала Еврокубка
Прометей пробился в полуфинал Еврокубка, разгромив Промитеас Прометей пробился в полуфинал Еврокубка, разгромив Промитеас
Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Европа22:54
Александер-Арнольд установил новый рекорд Ливерпуля по ассистам
22:50
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
Европа22:36
Атлетико отметил юбилей клуба победой над Мальоркой
Европа22:20
Дибала: Моуринью вошел в историю футбола
Европа и мир21:57
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины обыграла Эстонию
Европа21:56
Бавария хочет усилиться хавбеком Челси
Формула 121:53
Формула 1 увеличила лимит на количество моторов в сезоне-2023
Европа21:27
Мудрик остался в запасе Челси на матч против Брентфорда
Европа21:13
Зинченко выйдет в старте на матч Манчестер Сити - Арсенал
Еврокубки21:10
Прометей уступил Тюрк Телекому в полуфинале Еврокубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK