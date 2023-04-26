Прометей уступил Тюрк Телекому в полуфинале Еврокубка

Команда из Слобожанского не сумела пробиться в финал и стать первым украинским коллективом, которому покорилось подобное достижение.

В среду, 26 апреля, в Риге (Латвия) состоялся матч 1/2 финала Еврокубка, в котором принял участие Прометей из Слобожанского. Украинскому коллективу противостоял турецкий Тюрк Телеком.

Для обеих команд выход в полуфинал стал самым высоким достижением на евроарене. А потому потенциальный финал лишь увеличивал их аппетит.

Первую четверть подопечные Ронена Гинзбурга провели просто великолепно. Украинцы перебросали своего оппонента, организовав 9-очковое преимущество. Однако во второй 10-минутке команды поменялись ролями, причем номинальные гости не только отыграли отставание, но и вырвались вперед.

После большого перерыва Прометей продолжил позволять оппоненту атаковать с дистанции, что привело к увеличению отставания. В итоге победитель противостояния и будущий финалист определялся в заключительной четверти.

Турецкий коллектив пытался вырваться вперед, чтобы не доводить дело до клатча. Но, к счастью, Прометей не дал этого сделать.

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За минуту до конца матча при счете 74:73 в пользу Прометея игроки Тюрка допустили детскую ошибку нарушения правила зоны. К сожалению, украинцы этим не воспользовались - Клевелл не попал из-за дуги, после чего гости забросили со средней дистанции.

Агада попробовал вывести Прометей вперед, однако его двухочковый бросок был неточен. На подборе сфолил Балвин. После того, как оппонент забил лишь один штрафной, украинцы, проигрывая в два очка, имели 11 секунд, чтобы спастись.

Однако вместо этого они разыграли комбинацию, которая под хорошей защитой турков привела лишь к заблокированному дальнему броску от Стефенса и эйрболу от него же со второй попытки.

В итоге Тюрк Телеком стал первым финалистом Еврокубка. Команда из Турции поборется за трофей с победителем пары Гран Канария - Ховентут.

А Прометей хоть и не стал первой украинской командой, которая пробилась в финал Еврокубка, но провел великолепный сезон.

Прометей - Тюрк Телеком 74:76 (25:16, 13:25, 18:20, 18:15)

Прометей: Клевелл (19), Балвин (14 + 9 подборов + 5 передач), Стефенс (10 + 8 подборов + 3 передачи), Липовый (9 + 4 подбора), Агада (8 + 8 подборов), Сидоров (6), Петров (3), Санон (3), Ткаченко (2).