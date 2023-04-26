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Баскетбол

Победа Атланты над Бостоном нарушила планы по проведению концерта американской певицы

Теперь поклонникам Джанет Джексон придется подождать один лишний день, чтобы посетить ее концерт.
Сегодня, 20:36
Трэй Янг и Джанет Джексон / Getty Images
Трэй Янг и Джанет Джексон / Getty Images

Атланта неожиданно для многих сумела продлить серию плей-офф против Бостона, победив соперника на его площадке в пятом матче со счетом 119:117.

Как оказалось, на подобное развитие событий мало кто рассчитывал.

НБА планирует все матчи серии наперед, обозначив график каждой игры каждого противостояния. Шестой матч этой серии, который пройдет в Атланте, состоится в ночь на пятницу, 28 апреля.

Но возникла одна проблема. Все дело в том что в этот же день на этой же арене, Стэйт-Фарм Арена, должен был пройти концерт американской певицы Джанет Джексон, сообщает официальный сайт НБА.

Это говорит о том, что никто не рассчитывал на то, что серия между Бостоном и Атлантой растянется до шести игр.

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Жертвами конфликта расписания станут фанаты певицы, чей концерт уже был перенесен на следующий день.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

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