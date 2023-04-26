Победа Атланты над Бостоном нарушила планы по проведению концерта американской певицы

Теперь поклонникам Джанет Джексон придется подождать один лишний день, чтобы посетить ее концерт.

Атланта неожиданно для многих сумела продлить серию плей-офф против Бостона, победив соперника на его площадке в пятом матче со счетом 119:117.

Как оказалось, на подобное развитие событий мало кто рассчитывал.

НБА планирует все матчи серии наперед, обозначив график каждой игры каждого противостояния. Шестой матч этой серии, который пройдет в Атланте, состоится в ночь на пятницу, 28 апреля.

Но возникла одна проблема. Все дело в том что в этот же день на этой же арене, Стэйт-Фарм Арена, должен был пройти концерт американской певицы Джанет Джексон, сообщает официальный сайт НБА.

Это говорит о том, что никто не рассчитывал на то, что серия между Бостоном и Атлантой растянется до шести игр.

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Жертвами конфликта расписания станут фанаты певицы, чей концерт уже был перенесен на следующий день.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.