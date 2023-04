У Кавая диагностировали разрыв мениска в правом колене

У звезды Клипперс Кавая Леонарда диагностировали разрыв мениска в правом колене, сообщает The Athletic.

Стоит отметить, что Кавай повредил это же колено в плей-офф 2021 года, после чего он был вынужден лечь на операционный стол, что стоило ему всего следующего сезона.

Clippers star Kawhi Leonard has been diagnosed with a torn meniscus in his right knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Leonard averaged 35 points in first two games of this postseason vs. Suns before the meniscus injury was revealed and he was shut down by medical staff.