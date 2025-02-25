Михайлюк показал неубедительную реализацию в матче против Портленда

Святослав Михайлюк начал на скамейке запасных матч регулярки против Портленда. Однако со временем защитник с навыками форварда получил возможность проявить себя.

Украинец провел на паркете около 22-х минут. За отведенное время он успел набрать 10 очков, оформил 2 подбора и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка оказался положительным (+17), но Юта уступила (112:114).

Однако реализация воспитанника черкасского баскетбола была не лучшей. Точными были только четыре из 14-ти бросков украинца с игры. Процент реализации двух- и трехочковых Михайлюка оказался одинаковым – 28,6 % (по два точных).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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