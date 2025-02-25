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Баскетбол

Михайлюк показал неубедительную реализацию в матче против Портленда

Украинец не спас "джазменов" от домашнего поражения.
Сегодня, 08:51
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Святослав Михайлюк начал на скамейке запасных матч регулярки против Портленда. Однако со временем защитник с навыками форварда получил возможность проявить себя.

Украинец провел на паркете около 22-х минут. За отведенное время он успел набрать 10 очков, оформил 2 подбора и отдал 1 ассист. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка оказался положительным (+17), но Юта уступила (112:114).

Однако реализация воспитанника черкасского баскетбола была не лучшей. Точными были только четыре из 14-ти бросков украинца с игры. Процент реализации двух- и трехочковых Михайлюка оказался одинаковым – 28,6 % (по два точных).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юта Джаз Святослав Михайлюк

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