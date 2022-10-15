https://admin.phoenix.umh.ua/index.php?r=articles&context_id=3

Член зала славы НБА, экс-баскетболист Атланты Хокс и Хьюстон Рокетс Дикембе Мутомбо лечится от серьезного недуга.

Как сообщает организация, у конголезца была выявлена опухоль мозга. В данный момент бывший центровой начал курс восстановления.

"Международный посол НБА и член Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо сейчас проходит курс лечения опухоли головного мозга. Он получает лучшую помощь от команды специалистов в Атланте, и он находится в отличном настроении, когда начинает лечение.

Дикембе и его семья просят уединения в течение этого времени, чтобы они могли сосредоточиться на уходе за ним. Они рады вашим молитвам и добрым пожеланиям", - говорится в сообщении.

Конголезец провел в НБА 18 сезонов. Он 4 раза признан лучшим защитником лиги и 8 раз принимал участие в Матче всех звезд.