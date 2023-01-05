Милуоки и Торонто повторили антирекорд НБА по количеству последовательных промахов

Команды умудрились смазать больше двух десятков бросков в самом старте поединка.

Минувшей ночью в рамках матча регулярного сезона НБА сошлись Торонто и Милуоки. Лишь в овертайме команды определили победителя, которым стали Бакс (104:101).

Несмотря на всю увлекательность, данная встреча отметилась странным для профессиональных игроков антирекордом.

По информации ESPN Stats & Info, в первой четверти оба коллектива промазали 23 броска с игры подряд.

Начиная с сезона-1997/98, когда начала собираться данная статистика, это стало лишь вторым подобным результатом.

30 декабря 2003 года Атланта и Вашингтон также не сумели реализовать последовательные 23 броска с игры.