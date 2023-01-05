iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Милуоки и Торонто повторили антирекорд НБА по количеству последовательных промахов

Команды умудрились смазать больше двух десятков бросков в самом старте поединка.
Сегодня, 19:49
Торонто - Милуоки / Getty Images
Торонто - Милуоки / Getty Images

Минувшей ночью в рамках матча регулярного сезона НБА сошлись Торонто и Милуоки. Лишь в овертайме команды определили победителя, которым стали Бакс (104:101).

Несмотря на всю увлекательность, данная встреча отметилась странным для профессиональных игроков антирекордом.

По информации ESPN Stats & Info, в первой четверти оба коллектива промазали 23 броска с игры подряд.

Начиная с сезона-1997/98, когда начала собираться данная статистика, это стало лишь вторым подобным результатом.

30 декабря 2003 года Атланта и Вашингтон также не сумели реализовать последовательные 23 броска с игры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Торонто Рэпторс

Статьи по теме

Яннис установил рекорд результативности карьеры в матче с Вашингтоном Яннис установил рекорд результативности карьеры в матче с Вашингтоном
Гонка за звание MVP регулярки: Дончич снова в деле, Яннис страдает от результатов Милуоки Гонка за звание MVP регулярки: Дончич снова в деле, Яннис страдает от результатов Милуоки
Яннис стал персонажем популярной компьютерной игры Яннис стал персонажем популярной компьютерной игры
НБА: Атланта вырвала победу над Торонто, Миннесота одолела Филадельфию НБА: Атланта вырвала победу над Торонто, Миннесота одолела Филадельфию
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа20:20
"Не хочу повторения ситуации": тен Хаг объяснил, зачем Манчестер Юнайтед арендует Батленда
Бокс19:55
"Вероятно, его сознанием манипулируют": Промоутер Усика попытался объяснить скандальное поведение Ломаченко
НБА19:49
Милуоки и Торонто повторили антирекорд НБА по количеству последовательных промахов
Формула 119:22
Андретти и Кадиллак хотят совместно создать команду Формулы 1
Европа18:58
"Это неуважение": Тренер Бенфики оценил переговоры о трансфере Энцо Фернандеса в Челси
Формула 118:47
Формула 1. Презентации болидов 2023 года
Бокс18:27
"Если бой хотят увидеть, пусть он состоится": Джойс готов подраться с Джошуа
Бокс17:52
"У нас есть план на год": Промоутер Фьюри оценил возможность проведения боя с Джошуа
Европа17:48
Арсенал не собирается ввязываться в гонку предложений с Челси по Мудрику
Биатлон17:15
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK