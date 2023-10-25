Звездный баскетболист отбросил обвинения в сексуальном насилии по отношению к мужчине

При этом Двайт Ховард признался, что половые отношения с якобы потерпевшим у него были.

Звездный баскетболист Двайт Ховард отбросил обвинения в сексуальном насилии и нанесении побоев Стивену Харперу и попросил суд отклонить гражданский иск, который подали против него.

Как сообщает ESPN, Ховард признался, что у него был секс с Харпером в июле 2021 года, но это было по взаимному согласию и он не наносил телесных травм Стивену.

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Стивен подал в суд на Двайта летом этого года. Мужчина обвинил баскетболиста в сексуальном насилии и "умышленном нанесении эмоционального стресса", впервые Харпер обращался в полицию еще в 2022, но тогда обвинения не были выдвинуты.

Сторона Ховарда отрицает обвинения против своего клиента, заявляя, что он "стал мишенью из-за своего статуса".

Отметим, что главным достижением форварда стало чемпионство с Лос-Анджелес Лейкерс в 2020 году. Прошедший сезон он провел в чемпионате Тайваня.

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