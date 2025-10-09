Бразильская модель: Винисиус - секс-манияк, он постоянно присылал мне фото члена

Один из лидеров мадридского Реала Винисиус Жуниор попал в очередной скандал, на этот раз сексуальный характер.

Бразильская модель Анна Силва публично рассказала о своих отношениях с нападающим, подкрепляя свои слова скрин-шотами переписки и аудиозаписями.

"Винисиус — секс-маньяк… Он постоянно присылал мне фотографии членов. Он просто хотел поговорить о сексе. Больше ни о чем"

Анна подчеркнула, что она сапиосексуал (человек, сексуально и ментально возбуждающий интеллект, остроумие и разум партнера, а не его физические черты или внешность).

"Винисиус думает только о сексе. Я сказала ему, что я сапиосексуал… Мне нравится разговаривать, говорить с партнером. Мне не нравится, когда кто-то постоянно говорит со мной о грязных вещах, понимаете? Он не может поддержать разговор, только секс, только разговоры о сексе".

В аудиозаписях, которыми поделилась Сильва, она напрямую обратилась к поведению Винисиуса. В одном из аудио она говорит ему:

"Я не из тех женщин, которые будут отправлять тебе фото или видео просто так, ты должен это заслужить. Тебе было бы проще подписаться на OnlyFans или зайти на порносайт, потому что для меня это просто маниакально, на самом деле… Ты такой эгоцентричный

Далее продемонстрировали ответ Винисиуса в чате:

"Извини, крошка. Я тебя прекрасно понимаю. Моя ошибка… Мы начали не правильно, и я надеюсь, что все наладится. Уважение всегда превыше всего!"

Затем Силва рассказала об инциденте, когда Винисиус пригласил ее в Испанию, договорившись встретиться в Марбелье. Но при этом Он поставил определенное условие:

"Он сказал мне найти подружку и пригласить ее, поэтому я пригласила оду девушку. Он попросил ее фотографии и профиль в Instagram. Нет, он прямо не предлагал секс втроем, но потом это стало вполне понятно… Но подруга отказалась ехать и поведение Вини изменилось. пола - гея. Но Винисиус не заинтересовался"

Заметим, что за несколько дней до этого в Сети появились слухи, что Винисиус разошелся со своей девушкой из-за измен его стороны.

