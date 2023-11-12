Защитника Сиксерс госпитализировали после того, как его сбила машина
Убре выбыл на длительный срок.
Защитника Сиксерс Келли Убре сбил автомобиль неподалеку от его дома. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.
Несчастный случай произошел в субботу, 11 ноября, в районе семи часов вечера. После случившегося Убре прошел несколько сотен метров, где его нашли медики.
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В данный момент баскетболист находится в местной больнице, его состояние оценивается как стабильное. Местные власти проведут расследование инцидента.
Отметим, Убре может выбыть на длительный срок из-за полученных травм, но сезон для защитника пока не закончен.
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