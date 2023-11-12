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Баскетбол

Защитника Сиксерс госпитализировали после того, как его сбила машина

Убре выбыл на длительный срок.
Сегодня, 10:24
Келли Убре / Getty Images
Келли Убре / Getty Images

Защитника Сиксерс Келли Убре сбил автомобиль неподалеку от его дома. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Несчастный случай произошел в субботу, 11 ноября, в районе семи часов вечера. После случившегося Убре прошел несколько сотен метров, где его нашли медики.

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В данный момент баскетболист находится в местной больнице, его состояние оценивается как стабильное. Местные власти проведут расследование инцидента.

Отметим, Убре может выбыть на длительный срок из-за полученных травм, но сезон для защитника пока не закончен.

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