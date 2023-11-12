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НБА: Бостон Михайлюка обыграл Торонто, Голдэн Стейт уступил Кливленду

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:19
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В ночь на воскресенье, 12 ноября, в рамках НБА были сыграны четыре матча.

Результаты матчей НБА за 11 ноября

Орландо – Милуоки 112:97 (29:25, 36:24, 23:23, 24:25)

Орландо: Банкеро (26 + 12 подборов), Ф. Вагнер (24), Саггс (20), Блэк (2),Битадзе (2 + 9 подборов) – старт; М. Вагнер (19), Айзек (10),Инглс (5), Энтони (4).

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 10 подборов + 7 передач + 6 потерь), Пэйн(14), Миддлтон (10 + 7 передач), Б. Лопес (9), Бизли (0) – старт; Портис (13 + 7 подборов), Боучэмп (5), Джексон (4), Коннотон (3),Грин (3), Краудер (1), Ливингстон (0), Т. Адетокумбо (0).

Бостон – Торонто 117:94 (30:26, 25:20, 33:25, 29:23)

Бостон: Браун (29), Тейтум (27), Порзингис (21 + 7 подборов), Холидэй (8 + 7 передач), Уайт (4) – старт; Хаузер (12), Притчард (7), Хорфорд(7 + 7 подборов), Корнет (2), Бэнтон (0), Бриссетт (0), Михайлюк(0).

Торонто: Сиакам (17 + 7 подборов), Шредер (14), Пелтль (12), Барнс (10),Ануноби (8) – старт; Флинн (12), Буше (6), Дик (4), Янг (4), Портер(3), Темпл (2), Ачиува (2), Макдэниэлс (0).

Атланта – Майами 109:117 (24:41, 28:22, 30:30, 27:24)

Атланта: Янг (27 + 11 передач + 5 потерь), Мюррэй (23), Хантер (10),Джонсон (9), Капела (8 + 12 подборов) – старт; Богданович (15),Бей (8 + 8 подборов), Мэттьюз (7), Оконгву (2 + 7 подборов).

Майами: Адебайо (26 + 17 подборов), Хакес (20), Лаури (17), Д. Робинсон(11), Хайсмит (11) – старт; Ричардсон (16), Смит (9), Лав (7), Кэйн (0).

Голден Стэйт – Кливленд 110:118 (31:30, 21:38, 31:16, 27:34)

Голден Стэйт: Карри (30), Томпсон (14), Уиггинс (13), Др. Грин (8), Луни (2 + 13 подборов) – старт; Куминга (12), Пол (9 + 9 передач), Муди (8),Шарич (5), Пэйтон II (3), Джозеф (3), Подземски (2), Джексон-Дэвис (1).

Кливленд: Митчелл (21 + 7 подборов), Гарлэнд (19 + 5 перехватов), Э. Мобли (19), Струс (16 + 8 подборов), Аллен (12) – старт; Леверт(22), Уэйд (8 + 7 подборов), Портер (1), Ньянг (0), Джонс (0),Томпсон (0), Бэйтс (0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА

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