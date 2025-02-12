Лень станет одноклубником одной из главных звезд НБА

Украинец Алекс Лень нашел новую команду после того, как оказался ненужен Вашингтон Уизардс.

Центровой будет выступать за Лос-Анджелес Лейкерс. Об этом в комментарии ESPN рассказал агент игрока.

Лень был близок к переходу в стан Индианы Пейсерс, однако, после того, как «озерники» отказались от подписания Марка Уильямса появилась возможность перейти к ним, которой Алекс воспользовался.

Стоит сказать, что вероятно в стане Лос-Анджелеса баскетболист будет получать достаточно игрового времени, ведь франшиза недавно обменяла Энтони Дэвиса, который был их основным центровым на Луку Дончича.

Напомним, ранее сообщалось, что Дончич дебютировал за Лейкерс

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