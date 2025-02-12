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Баскетбол

Лень подписал минимальный контракт с Лейкерс

Алекс будет зарабатывать меньше чем зарабатывал в Сакраменто.
Сегодня, 15:59
Алекс Лень / Getty Images
Алекс Лень / Getty Images

В сеть попали данные касаемо заработной платы Алекса Леня в Лос-Анджелес Лейкерс.

Как сообщает портал sportrac, Лень подписал минимальный ветреанский контракт с «озерниками». Его зарплата будет составлять 1 млн 180 тысяч долларов.

Это меньше чем Алекс зарабатывал в стане Сакраменто в начале сезона. В стане «королей» центровой обогатился бы на 3 млн 330 тысяч долларов за сезон.

Отметим, что недавно баскетболиста обменяли в Вашингтон Уизардс, однако «волшебники» отпустили его, что позволило перейти в стан Лейкерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Алекс Лень

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