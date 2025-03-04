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Баскетбол

Лень - о переговорах по окончанию войны: Прекращение огня недостаточно

Игрок Лос-Анджелес Лейкерс дал интервью местному изданию.
Сегодня, 15:13
Алекс Лень / Getty Images
Алекс Лень / Getty Images

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лень поделился мыслями о возможном окончании войны в Украине.

По словам центрового "озерников", все его друзья и родные, проживающие в Украине мечтают о том, чтобы наступил мир.

"В конце концов, мы все хотим только одного - чтобы война остановилась и чтобы все снова чувствовали себя в безопасности. Я думаю, что это конечная цель всего этого. Люди просто хотят жить нормальной жизнью.

Как и мои друзья и родные, с которыми я общаюсь дома, - все этого хотят. Мы устали от войны. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы хотим вернуться к нормальной жизни и просто... Жить нормальной жизнью.

Это длится уже так долго, что стало частью жизни. Но это всегда трудно, когда ты ведешь эти непростые разговоры с родными и друзьями. Просто слышать, через что они проходят, очень больно.

Происходит много всего, и мы стараемся помогать, как можем. Но это, к сожалению, очень сложная ситуация".

В то же время баскетболист отметил важность того, чтобы вышеупомянутый мир был справедливым для его Родины.

"Зеленский четко сказал, что мы хотим прекращения огня. Но в прошлом Путин нарушал эти соглашения столько раз. Нам нужны гарантии безопасности, ведь одного прекращения огня недостаточно. Он подписывал его много раз, потом нарушал, и нас до сих пор атакуют. Какой смысл в таком прекращении огня? Нам нужно больше".

Лень также выразил уверенность, что если путина не остановить, то он пойдет наступлением на другие европейские государства.

"Помогайте, как можете. Помогайте украинскому народу бороться за демократию, за нашу страну. Потому что, как сказал Зеленский, и я тоже так считаю, что если мы проиграем эту войну, путин на этом не остановится. Вероятно, он пойдет дальше - возможно, в Балтию.

Я думаю, что это больше, чем просто война где-то далеко. Да, потому что это повлияет на всех", - сказал Лень Los Angeles Times.

Напомним, ранее сообщалось, что призерка Олимпиады прокомментировала атаку на Одессу

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