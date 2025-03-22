Днепр обыграл Ровно в финале Кубка Украины

Фаворит сделал весомую заявку на успех в стартовой четверти. Днепр по итогам отрезка "привез" ровенчанам 14 пунктов преимущества. Подопечные Дениса Спиридонова заиграли на равных во второй 10-минутке.

Впрочем, после большого перерыва днепровцы повторили сценарий первой четверти. В этот раз ребята Владимира Коваля опередили Ровно еще на 11 очков. Равная игра на финальном игровом отрезке только подтвердила уверенную победу действующих чемпионов Украины.

Самым полезным баскетболистом финала стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко. Он набрал 25 пунктов, совершил 9 подборов и отдал 6 передач. Днепровцы второй раз подряд и в пятый раз в истории завоевали Кубок Украины.

Кубок Украины, финал

Днепр – Ровно-ОШВСМ – 95:69 (24:10, 21:20, 31:20, 19:19)

Кстати, ранее Вирджиния Шульги не преодолела первый раунд March Madness.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!