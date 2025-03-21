iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Команда украинца не смогла преодолеть первый раунд March Madness

Университетская карьера Максима Шульги подошла к завершению.
Сегодня, 08:26       Автор: Василий Медвидь
Максим Шульга / Getty Images
Максим Шульга / Getty Images

В рамках March Madness в первом раунде восточного региона Вирджиния Рэмс Максима Шульги сошлась с Бригам Янг Кугарс.

Коллектив украинца уступил со счетом 71:80. March Madness проходит в формате одного матча, поэтому Рэмс вылетели, а университетская карьера Шульги подошла к завершению.

В своем последнем матче на уровне колледжей Максим провел на паркете 34 минуты, в которых набрал 12 очков (4 из 10 трехочковых), 3 подбора, 3 передачи, а также имел в пассиве 4 потери.

В регулярном сезоне защитник был признан лучшим игроком конференции Atlantic.

Напомним, что на ISPORT доступны результаты матчей регулярного сезона НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Шульга

Статьи по теме

Украинец стал игроком года конференции NCAA Украинец стал игроком года конференции NCAA
Украинец попал в список претендентов быть выбранным на драфте-2025 Украинец попал в список претендентов быть выбранным на драфте-2025
Украинский баскетболист вернулся в команду NCAA Украинский баскетболист вернулся в команду NCAA
Украинец Шульга провел самый результативный матч в NCAA Украинец Шульга провел самый результативный матч в NCAA

Видео

Украина - Бельгия: видео голов
Украина - Бельгия: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: последний этап в сезоне пройдет в Холменколлене
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк на грани вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: лучший украинец опустил в списке, много изменений в ТОП-10
просмотров

Последние новости

Украина09:59
Жена Зинченко бурно отреагировала на его ассист в матче с Бельгией
НХЛ09:34
НХЛ: Юта разгромила Баффало, Вегас уверенно переиграл Бостон
Другие страны08:59
Отбор на ЧМ-2026: Бразилия дожала Колумбию, Парагвай обыграл Чили
Баскетбол08:26
Команда украинца не смогла преодолеть первый раунд March Madness
ЧМ-202608:03
Отборочный турнир ЧМ-2026: Первые матчи пройдут уже на этой неделе
Европа07:50
Футбол сегодня: Первые матчи европейской части квалификации на Чемпионат мира
НБА07:39
НБА: Лейкерс Леня разгромно уступили Милуоки, Шарлот неожиданно победил Нью-Йорк
Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Бельгию в первом поединке плей-офф Лиги наций
Лига наций01:05
"Получили уверенность после первой игры": Ребров оценил яркую победу над Бельгией
Лига наций00:40
Украина - Бельгия: видео голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK