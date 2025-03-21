Команда украинца не смогла преодолеть первый раунд March Madness

В рамках March Madness в первом раунде восточного региона Вирджиния Рэмс Максима Шульги сошлась с Бригам Янг Кугарс.

Коллектив украинца уступил со счетом 71:80. March Madness проходит в формате одного матча, поэтому Рэмс вылетели, а университетская карьера Шульги подошла к завершению.

В своем последнем матче на уровне колледжей Максим провел на паркете 34 минуты, в которых набрал 12 очков (4 из 10 трехочковых), 3 подбора, 3 передачи, а также имел в пассиве 4 потери.

В регулярном сезоне защитник был признан лучшим игроком конференции Atlantic.

Напомним, что на ISPORT доступны результаты матчей регулярного сезона НБА.

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