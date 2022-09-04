Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

В субботу, 3 сентября, в рамках второго тура чемпионата Европы по баскетболу сборная Украины в драматической игре обыграла национальную команду Эстонии.

Первую четверть поединка выиграли эстонские баскетболисты, однако наши спортсмены не дали сопернику уйти в отрыв, закончив первую половину - 33:35.

Вторая половина встречи началась с победы Эстонии, однако в заключительном отрезке сборная Украины сумела обыграть соперника, что позволило выиграть встречи - 74:73.

Вашему вниманию лучшие моменты встречи Эстония - Украина:

Эстония – Украина 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Эстония: Котсар (17 + 9 подборов), Кулламяэ (11), Дрелл (10), Крийса (9 + 7 передач), Вене (0) – старт; Райесте (9), Китсинг (9), Йоэсаар (5), С. Сокк (2), Тасс (1), Дорбек (0).

Украина: Михайлюк (18 + 4 подбора), Герун (12 + 4 подбора), Лень (7 + 4 подбора), Близнюк (4 + 9 подборов + 5 передач), Зотов (0) – старт; Сидоров (11 + 4 передачи), Ткаченко (10 + 5 подборов), Санон (10), Бобров (2), Лукашов (0), Пустовой (0).

Отметим, что в понедельник, 5 сентября, сборная Украины сыграет против национальной команды Испании.