iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 09:17
Эстония - Украина: Обзор матча / ФБУ
Эстония - Украина: Обзор матча / ФБУ
0 0 0

В субботу, 3 сентября, в рамках второго тура чемпионата Европы по баскетболу сборная Украины в драматической игре обыграла национальную команду Эстонии.

Первую четверть поединка выиграли эстонские баскетболисты, однако наши спортсмены не дали сопернику уйти в отрыв, закончив первую половину - 33:35.

Вторая половина встречи началась с победы Эстонии, однако в заключительном отрезке сборная Украины сумела обыграть соперника, что позволило выиграть встречи - 74:73.

Вашему вниманию лучшие моменты встречи Эстония - Украина:

Эстония – Украина 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18)

Эстония: Котсар (17 + 9 подборов), Кулламяэ (11), Дрелл (10), Крийса (9 + 7 передач), Вене (0) – старт; Райесте (9), Китсинг (9), Йоэсаар (5), С. Сокк (2), Тасс (1), Дорбек (0).

Украина: Михайлюк (18 + 4 подбора), Герун (12 + 4 подбора), Лень (7 + 4 подбора), Близнюк (4 + 9 подборов + 5 передач), Зотов (0) – старт; Сидоров (11 + 4 передачи), Ткаченко (10 + 5 подборов), Санон (10), Бобров (2), Лукашов (0), Пустовой (0).

Отметим, что в понедельник, 5 сентября, сборная Украины сыграет против национальной команды Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол чемпионат Европы по баскетболу Сборная Украины лучшие моменты обзор матча сборная Эстонии
0 0 0

Статьи по теме

Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Севилья - Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании Севилья - Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Милан - Интер 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии Милан - Интер 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии Украина в труднейшем матче чемпионата Европы вырвала победу у Эстонии
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Бокс10:05
Уайт назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
Европа09:52
Конте: Не считаю, что Тоттенхэм на одном уровне с топ-клубами
Теннис09:40
US OPEN-2022 (WTA): Швентек и Пегула пробились в следующий раунд
ММА09:23
UFC в Париже: Ганн отправил в нокаут Туивасу, Уиттакер победил Веттори единогласным решением
Сборные09:17
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Бокс08:55
Руис - Ортис: мексиканец оказался тяжелее кубинца на 10 кг
Теннис08:35
US OPEN-2022 (ATP): Надаль и Алькарас без проблем вышли в четвертый раунд
Европа08:18
Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции
Бокс07:58
Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри
Европа07:38
Севилья - Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK