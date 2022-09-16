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Баскетбол

"Меня поразил его тренерский подход": Поццекко останется во главе сборной Италии

Итальянский специалист продолжит свою работу несмотря на собственные сомнения в этом отношении.
Сегодня, 18:40
Джанмарко Поццекко / https://basketnews.com/
Джанмарко Поццекко / https://basketnews.com/
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После того, как Италия совершила один из главных апсетов Евробаскета-2022, выбив из турнира Сербию, "скуадра адзурра" выбыла в четвертьфинале от Франции. Но даже вылет не изменил мнения Итальянской федерации баскетбола.

Президент Федерации Джанни Петруччи заявил, что главный тренер сборной Джанмарко Поццекко не покинет свой пост.

"Положительный баланс выступлений и вызванного энтузиазма. Остается немного горечи по поводу исхода матча с Францией, но мы не можем винить ни игрока, ни персонал - тот, кто заслуживает победы, не всегда побеждает", - цитирует Петруччи BasketNews.

"Нам нужно идти вперед по этому пути. Поццекко продолжает начинания предшественника наилучшим образом, это подтверждено на 100%, его тренерский подход меня поразил".

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После матча с французами Джанмарко Поццекко не скрывал своего разочарования от результата, не исключая, что он может уйти из сборной.

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