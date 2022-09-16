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Баскетбол

Польша - Франция: видео онлайн-трансляции полуфинала Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в полуфинале турнира.
Сегодня, 18:07
Сборная Польши / Getty Images
Сборная Польши / Getty Images
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В пятницу, 16 сентября, в Берлине на Мерседес-Бенц Арене пройдет первый полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, в котором сойдутся Польша и Франция.

Стоит отметить, что польская сборная отметилась одной из главных сенсаций всего розыгрыша, выбив в четвертьфинале Словению с Лукой Дончичем, одержав победу 90:87. А в самом начале плей-офф от Польши пострадала сборная Украины, проигравшая 86:94.

Французы же на своем пути испытали трудности с крепкой Турцией - их матч перешел в овертайм, где более мастеровитые игроки французской сборной забрали победу 87:86. В 1/4 финала на пути Гобера и компании встала Италия, но и она не сумела остановить будущего полуфиналиста (93:85).

Польша и Франция выйдут на паркет в 18:15 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляции матча Польша - Франция:

В другом полуфинальном поединке сыграют Германия и Испания. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Евробаскета-2022.

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