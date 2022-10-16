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Баскетбол

Багатскис продолжит работу со сборной Украины по баскетболу

Федерация продлила соглашение с латвийским специалистом до конца отбора чемпионата мира 2023 года.
Сегодня, 16:37
Айнарс Багатскис / ФБУ
Айнарс Багатскис / ФБУ
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По итогам чемпионата Европы по баскетболу 2022 года сборная Украины, уступив в 1/8 финала сборной Польши, заняла итоговое одиннадцатое место.

После турнира главным вопросом оставалось то, продолжит ли главный тренер национальной команды Айнарс Багатскис занимать свою должность, так как его контракт с Федерацией подходил к концу.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, все решилось удачно - Багатскис продлил контракт до завершения квалификации чемпионата мира 2023 года.

Отбор на турнир завершится 28 февраля 2023 года. На данный момент после шести матчей сборная Украины занимает пятое место группы L. 

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Следующими соперниками нашей команды станут Нидерланды и Исландия, с которыми сыграем 11 и 14 ноября соответственно.

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