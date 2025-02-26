Баколе признался, почему согласился на бой с Паркером

Мартин выделил две причины своего решения.

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе высказался о своем поединке с Джозефом Паркером.

По словам боксера, он согласился на бой в экстренном порядке, ведь не хотел подвести Турки и заработать деньги.

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"Я не хотел подвести Его Превосходительство, потому что это большая платформа и большое шоу. Все ждали боя Джозефа Паркера и Даниэля Дюбуа, все хотели увидеть больших парней.

Во-вторых, здесь были замешаны хорошие деньги, поэтому я согласился. Мне нужны деньги", - заявил Баколе в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Баколе заменил Даниэля Дюбуа, который заболел перед боем. Паркер победил Мартина техническим нокаутом во втором раунде в соглавном событии вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Баколе больше не сможет стать претендентом на чемпионский титул.

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