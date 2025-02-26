iSport.ua
Русский Українська

Баколе больше не сможет стать претендентом на чемпионский титул

Все из-за поражения в поединке против Паркера.
Сегодня, 12:32
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) провела определенные изменения, касающиеся определения обязательного претендента на звание чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее организация запланировала на май поединок между Мартином Баколе и (21-2, 16 KO) Эфе Аджагба (20-1, 14 KO), победитель которого получил бы статус обязательного претендента на титул организации, которым владеет Даниэль Дюбуа.

После того, как Баколе принял предложение сменить Дюбуа в поединке против Джозефа Паркера и без шансов в нем проиграл, IBF решила отобрать у Мартина возможность стать претендентом №1, сообщает The Ring.

Тем не менее, Баколе и Аджагба все же проведут свой бой, хотя он кое-что потеряет в престижности.

Читай также: "Может случиться с каждым": Баколе оценил последствия поражения от Паркера

Впоследствии IBF вынуждена будет избрать новых претендентов на звание главного претендента. Среди фаворитов считаются Франк Санчес (25-1, 18 КО), Энтони Паркер, Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), Филипп Хргович (17-1, 14 КО), Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и Джошу (7).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело "У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности
Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура

Видео

Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал
Украинец оформил дубль в матче Кубка Польши и вывел свою команду в полуфинал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Бокс15:32
"У него будут большие проблемы": Гвоздик назвал фаворита боя Кроуфорд - Канело
Европа15:17
Жена Малиновского рассказала, как он узнал о ее беременности
Бокс15:10
Гвоздик изъявил желание провести бои с Биволом и Бетербиевым
Украина14:42
УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура
14:40
Экстра-лига по футзалу: Сухая Балка проиграла Соколу, ХИТ разбил Энергию, матч Урагана
Бокс14:25
Гвоздик назвал соперника, с которым мечтает провести бой
Европа13:59
Антони сможет сыграть против Реала - апелляцию Бетиса по красной удовлетворили
Формула 113:26
Формула-1: Антонелли – лучший во время утренней сессии тестов
Европа13:25
"Нужна полная реконструкция" Легенда АПЛ прокомментировал кризис Манчестер Сити
12:56
Министерство молодежи и спорта Украины официально признало военно-технологический спорт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK