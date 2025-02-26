Баколе больше не сможет стать претендентом на чемпионский титул

Все из-за поражения в поединке против Паркера.

Международная боксерская федерация (IBF) провела определенные изменения, касающиеся определения обязательного претендента на звание чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее организация запланировала на май поединок между Мартином Баколе и (21-2, 16 KO) Эфе Аджагба (20-1, 14 KO), победитель которого получил бы статус обязательного претендента на титул организации, которым владеет Даниэль Дюбуа.

После того, как Баколе принял предложение сменить Дюбуа в поединке против Джозефа Паркера и без шансов в нем проиграл, IBF решила отобрать у Мартина возможность стать претендентом №1, сообщает The Ring.

Тем не менее, Баколе и Аджагба все же проведут свой бой, хотя он кое-что потеряет в престижности.

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Впоследствии IBF вынуждена будет избрать новых претендентов на звание главного претендента. Среди фаворитов считаются Франк Санчес (25-1, 18 КО), Энтони Паркер, Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), Филипп Хргович (17-1, 14 КО), Дерек Чисора (36-13, 23 КО) и Джошу (7).

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