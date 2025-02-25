iSport.ua
Русский Українська

"Может случиться с каждым": Баколе оценил последствия поражения от Паркера

Конголезский боксер уверен, что неудачное выступление не навредило его репутации.
Сегодня, 16:58
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе высказался о своем досрочном поражении в бою с временным чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером.

Африканский боксер отметил, что подобное может случиться с любым, и считает, что он все еще остается грозным соперником для других бойцов дивизиона.

Читай также: Чисора жестко раскритиковал организаторов боя Паркер – Баколе

"Я все еще остаюсь бугименом. Тот удар пришел из ниоткуда. Такое может случиться в любой момент и с каждым", - приводит слова Баколе The Ring со ссылкой на Seconds Out.

Ранее Паркер назвал двух желаемых соперников после победы над Баколе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Мартин Баколе

Статьи по теме

"Многие люди назовут меня сумасшедшим": Стивенсон нашел способного победить Усика "Многие люди назовут меня сумасшедшим": Стивенсон нашел способного победить Усика
"Нокаутировал бы любого": Тренер Паркера оценил победу над Баколе "Нокаутировал бы любого": Тренер Паркера оценил победу над Баколе
"Лично для себя я не проиграл": Нокаутированный Баколе проанализировал поражение от Паркера "Лично для себя я не проиграл": Нокаутированный Баколе проанализировал поражение от Паркера
Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико

Видео

Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя
Быстрый нокаут для быстрой замены: как Паркер разобрался с Баколе - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: масс-старты закрыли программу чемпионата мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа18:50
Мората назвал причину, почему перешел в Милан из Атлетико
Европа18:36
"Легенды делают то, что хотят": Анчелотти высказался о будущем Модрича
Европа18:25
Тренер Бенфики назвал статус Трубина в команде
Украина18:00
Трансферы УПЛ: Черноморец арендовал игрока Шахтера
Украина17:50
"Я никогда не отказывался": Судаков назвал чемпионат, в который хочет перейти
Европа17:48
Довбик продолжает тренироваться по индивидуальной программе
17:20
Экстра-лига по футзалу: Aurora разбила Athletic, Сухая Балка сыграет с Соколом, матчи ХИТа и Урагана
Бокс16:58
"Может случиться с каждым": Баколе оценил последствия поражения от Паркера
Бокс16:33
Промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников
Биатлон15:59
Тренер биатлонной сборной избил лидера команды на чемпионате мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK