"Может случиться с каждым": Баколе оценил последствия поражения от Паркера

Конголезский боксер уверен, что неудачное выступление не навредило его репутации.

Конголезский представитель супертяжелого веса Мартин Баколе высказался о своем досрочном поражении в бою с временным чемпионом по версии WBO Джозефом Паркером.

Африканский боксер отметил, что подобное может случиться с любым, и считает, что он все еще остается грозным соперником для других бойцов дивизиона.

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"Я все еще остаюсь бугименом. Тот удар пришел из ниоткуда. Такое может случиться в любой момент и с каждым", - приводит слова Баколе The Ring со ссылкой на Seconds Out.

Ранее Паркер назвал двух желаемых соперников после победы над Баколе.

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