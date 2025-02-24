Паркер назвал двух желаемых соперников после победы над Баколе

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер заявил, что хочет сразиться за полноценный титул.

Новозеландец после победы над Мартином Баколе желает провести бой против чемпиона WBA, WBO и WBC Александра Усика или против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

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"Дальше я хочу бой за чемпионский титул. Было бы потрясающе подраться с Усиком или Дюбуа.

Прежде всего, мы возьмем паузу, и я отправлюсь домой, чтобы увидеться с семьей. Я этого не контролирую. Я могу лишь рассматривать то, то способен контролировать. Если следующим будет титульный бой, то это замечательно", - сказал Паркер для Seconds Out.

Паркер победил Баколе техническим нокаутом во втором раунде в соглавном событии вечера бокса в Саудовской Аравии.

Ранее тренер Паркера назвал причину, почему Джозеф победит Усика.

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