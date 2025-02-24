Чисора жестко раскритиковал организаторов боя Паркер – Баколе

Дерек недоволен тем, что у Мартина не было время на подготовку.

Британский ветеран Дерек Чисора высказался по поводу победы Джозефа Паркера над Мартином Баколе.

Боксер считает, что организаторы не имели права вызывать конголезского бойца на поединок в качестве замены Даниэлю Дюбуа.

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"Я не понимаю, почему все были так взволнованы Баколе. Этот парень был в полете 24 часа. Джозеф сидел в Саудовской Аравии около трех месяцев, тренируясь. Вы все ожидали, что Мартин прыгнет в самолет, прилетит сюда, пройдет взвешивание, осмотр врача, даже без сна придет на арену, разогреется и даст бой парню, который тренировался шесть месяцев.

Это незаконно. Вы понимаете, насколько это все незаконно? Да, парню заплатили большие деньги, но где справедливость? Давайте будем честными, вчера все говорили об поединке и раздували шумиху, но все это незаконно", - приводит слова Чисоры Seconds Out.

Джозеф Паркер в своем последнем поединке победил Мартина Баколе, нокаутировав его во втором раунде.

Ранее тренер Паркера назвал причину, почему Джозеф победит Усика.

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