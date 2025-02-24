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"Он побьет Усика": тренер Паркера назвал причину, почему Джозеф победит украинца

Энди Ли раскрыл планы новозеландца после успеха в поединке против Баколе.
Сегодня, 10:45
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Тренер Джозефа Паркера Энди Ли заявил, что его подопечный хочет втретиться с объединенным чемпионом сверхтяжелого веса Александром Усиком.

Специалист уверен, что новозеландец победит украинца.

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"Кто следующий? Усик. Джо побьет Усика.

Джо быстрее и у нас есть сила. Джо может сравниться с ним во всем, он младше и свежее. Поверьте мне, победа будет за нами", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Джозеф Паркер в своем последнем поединке победил Мартина Баколе, нокаутировав его во втором раунде.

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