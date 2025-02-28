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"Не обязан": Тренер Дюбуа исключил возможность повторной попытки организовать бой с Паркером

Новозеландец не станет следующим соперником британца после недавнего срыва поединка.
Сегодня, 19:58
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Дон Чарльз, тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, заявил, что его подопечный не обязан снова договариваться о бое с обладателем временного титула WBO Джозефом Паркером после срыва их поединка.

По словам специалиста, следующего соперника они будут выбирать среди других вариантов.

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"Я скажу болельщикам, которые требуют поединка с Паркером - это должна была быть добровольная, а не обязательная защита. Даниэль не обязан давать шанс Джозефу. Наш промоутер, Фрэнк Уоррен, знает лучше, что нужно Дюбуа.

Он предоставит нам несколько вариантов, после чего мы выберем следующего соперника. Точно так же, как и было в случае с Джозефом Паркером. Нас не заставляли принимать этот поединок", - приводит слова тренера talkSPORT.

Ранее промоутер Дюбуа назвал имена потенциальных соперников.

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