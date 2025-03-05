"Спас вечер бокса": Беллью оценил поражение Баколе от Паркера

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался про поражение Мартина Баколе в бою против Джозефа Паркера.

По словам конголезец не должен был выходить на поединок, однако ему стоит отдать должное, что спас вечер бокса.

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"Он сказал, что не спарринговал с августа. Бог ты мой. Не выходи на ринг, чтобы затем сказать нам, почему ты проиграл. Скажи нам об этом заранее. Но, знаете, он молодец. Баколе спас вечер бокса. Я максимально отдаю ему должное. Я снимаю шляпу перед Мартином Баколе, потому что он не был обязан это делать. Он готовился встретиться с Эфе Аджагбой.

Никак нельзя оправдать вес 145 килограммов в межсезонье. Ты лентяй. Ты должен быть профессиональным спортсменом. Тебе платят, чтобы ты был профессионалом. Живи жизнь, дружище. Я надеюсь, что этот бой станет для него уроком, потому что Мартин Баколе очень хороший боец", - приводит слова Беллью CasinoBeats.

Паркер победил Баколе техническим нокаутом во втором раунде в соглавном событии вечера бокса в Саудовской Аравии.

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