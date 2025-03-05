Хирн оценил возможность боя Джошуа против Баколе

Эдди Хирн, промоутер бывшего двухкратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением по поводу Мартина Баколе.

Функционер считает, что конголезец может выйти на ринг с британцем, однако фанаты раскритикуют Джошуа.

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"Думаю, что бой с Баколе все еще возможен, но Джошуа, вероятно, будут критиковать, если он встретится с Мартином. Это мое мнение", - приводит слова промоутера talkSPORT.

В последнем поединке Джошуа проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа, а Баколе досрочно уступил Джозефу Паркеру.

Ранее промоутер назвал пять кандидатов на бой с Джошуа и озвучил главного фаворита.

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