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Хирн оценил возможность боя Джошуа против Баколе

Промоутер назвал главный недостаток такого поединка.
Сегодня, 09:50
Энтони Джошуа и Мартин Баколе / Getty Images
Энтони Джошуа и Мартин Баколе / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего двухкратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением по поводу Мартина Баколе.

Функционер считает, что конголезец может выйти на ринг с британцем, однако фанаты раскритикуют Джошуа.

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"Думаю, что бой с Баколе все еще возможен, но Джошуа, вероятно, будут критиковать, если он встретится с Мартином. Это мое мнение", - приводит слова промоутера talkSPORT.

В последнем поединке Джошуа проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа, а Баколе досрочно уступил Джозефу Паркеру.

Ранее промоутер назвал пять кандидатов на бой с Джошуа и озвучил главного фаворита.

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