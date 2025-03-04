Промоутер назвал пять кандидатов на бой с Джошуа и озвучил главного фаворита

Эдди Хирн высказался о перспективах бывшего чемпиона мира.

Промоутер Эдди Хирн высказался по поводу будущего бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

По словам функционера, команда активно ведет работу над следующим боем британца.

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"Дюбуа все еще первая опция и фаворит, это был бы большой реванш. В идеальном мире это был бы поединок Джошуа против Фьюри, но мы понимаем ситуацию.

Так что еще есть варианты с Джо Паркером, Агитом Кабайелом и Деонтеем Уайлдером. Мы знаем, что Тури аль-Шейх хочет увидеть бой с Уайлдером", - приводит слова Хирна talkSPORT.

В своем последнем поединке Джошуа проиграл Дюбуа нокаутом.

Ранее сообщалось, что тренер Фьюри выступил против боя Тайсона с Джошуа.

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